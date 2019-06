Jeep Cherokee nominato “Most American Vehicle” da Cars.com per il secondo anno consecutivo

Per il secondo anno consecutivo, Jeep Cherokee è stato nominato tra i veicoli sportivi di medie dimensioni al primo posto nell’American Made Index (AMI) annuale di Cars.com. “La Jeep Cherokee è in testa all’American Made Index di Cars.com per il secondo anno consecutivo, conquistando la posizione numero uno, grazie ai punteggi più alti nei cinque principali fattori analizzati nell’indice”, ha affermato Kelsey Mays, Senior Consumer Affairs Editor di Cars.com.

Cars.Com premia per il secondo anno di fila Jeep Cherokee

Ora, nel secondo anno della sua metodologia riveduta, l’AMI considera cinque fattori principali per azzerare l’impatto economico di un dato modello: posizione di assemblaggio, contenuto di parti interne, motore, trasmissione e lavori forniti dagli stabilimenti statunitensi di ciascuna casa automobilistica. “Mentre ci avviciniamo alle vacanze del quattro luglio, siamo particolarmente lieti di celebrare Jeep Cherokee come il veicolo più americano sull’indice americano di Cars.com per il secondo anno consecutivo”, ha dichiarato Jim Morrison, responsabile del marchio Jeep in Nord America. “Ringraziamo i dipendenti che costruiscono il Cherokee, il SUV di medie dimensioni più capace del pianeta, così come tutti i leali proprietari di Jeep che lo guidano”.

Jeep Cherokee vanta un design autentico e più premium per il 2019, insieme all’aggiunta di un avanzato motore a quattro cilindri in linea a iniezione diretta da 2,0 litri che migliora le prestazioni e il consumo di carburante fino a 31 mpg. Completo di fascia rinnovata, fari a LED, luci di marcia diurna (DRL) e fendinebbia, la Jeep Cherokee è un veicolo che offre un aspetto fresco e mantiene la sua impareggiabile capacità in tutte le condizioni atmosferiche, su strada o fuori strada.

La Jeep Cherokee viene prodotta nello stabilimento di assemblaggio di Belvidere nell’Illinois. Concorre nel più grande segmento SUV negli Stati Uniti, con oltre 2 milioni di vendite all’anno. Per ulteriori informazioni sull’indice americano di Cars.com, inclusa un’immersione più approfondita sui dati e la metodologia, visitare www.cars.com/news .