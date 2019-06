Vasseur: la strategia delle gomme di Giovinazzi in Francia è stata un disastro

Il team principal di Alfa Romeo Racing, Frederic Vasseur ha ammesso che la strategia dei pneumatici usata dal suo team per Giovinazzi nel Gp di Francia è stata un fallimento. Il numero uno della scuderia del Biscione ha dichiarato in proposito: “Giovinazzi ha avuto un passo molto forte in qualifica e iniziare con le gomme soft è stato più o meno un disastro”. “Sicuramente è stato difficile questo weekend, ma penso che anche nel prossimo week end firmerei per farlo partire dal P9. “Ha bisogno di rimanere concentrato sulle qualifiche. Sta facendo un buon lavoro, sta migliorando, il ritmo è lì. Ogni gara sta facendo un lavoro migliore. In Francia è stato un po’ sfortunato. ”

Vasseur oltre a parlare di Giovinazzi si è detto contento del ritorno in zona punti di Kimi Raikkonen e ha detto che la sua scuderia al momento sebbene non possa competere con le migliori squadre sicuramente non è inferiore a team del calibro di Renault e McLaren. Questo secondo il team principal è un bel passo in avanti. Alfa Romeo è al settimo posto nel campionato costruttori, a pari punti con Racing Point e a 21 punti dalla quarta classificata McLaren, che in questo momento è la prima delle scuderie dopo le 3 grandi.