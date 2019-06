Raikkonen: “In Francia è stato divertente tornare in zona punti”

E’ passato un po’ di tempo, ma dopo una serie di tre gare abbastanza sfortunate, Kimi Raikkonen è tornato tra i primi 10 in Francia con una guida grintosa al Circuit Paul Ricard. L’uomo venuto dal ghiaccio, di solito non è uno che si fa prendere troppo dall’entusiasmo, ma si è spinto fino a descrivere la gara di domenica come un “bel divertimento” Superato nelle qualifiche per la seconda gara consecutiva dal suo compagno di squadra Antonio Giovinazzi, Raikkonen ha guardato il lato positivo della cosa. Partire fuori dalla top 10 significava avere la libera scelta delle gomme per iniziare la gara. Questa cosa è risultata essere una benedizione per l’esperto pilota finlandese.

Optando per la gomma dura, la più resistente gamma Pirelli disponibile in Francia, Raikkonen è stato protagonista di un ottimo Gran Premio finendo in zona punti. Al contrario, Giovinazzi, partendo dalla posizione numero 9, è stato costretto a rientrare in anticipo per cambiare le gomme morbide, finendo nelle ultime posizioni e non riuscendo più a recuperare. Raikkonen ha proseguito, lottando bene con Nico Hulkenberg della Renault, rimanendo coinvolto in un’emozionante battaglia fino alla conclusione del Gran Premio.