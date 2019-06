Maserati Quattroporte: è in grado di tener testa le tedesche? | Video

La Maserati Quattroporte riesce a distinguersi senza problemi in un segmento dominato da Audi, BMW, Mercedes, Jaguar e Lexus con le sue linee esterne davvero eleganti e aggiornate nel 2016, 4 anni dopo l’introduzione della sesta generazione. I cambiamenti sono piuttosto minimi, presenti su griglia, paraurti, minigonne laterali e specchietti retrovisori.

Nonostante abbia 7 anni, la Quattroporte riesce ancora a far perdere la testa alle persone. I potenziali acquirenti non saranno accolti da un abitacolo altamente tecnologico (come visto sui rivali) ma da materiali lussuosi e finiture in legno.

Maserati Quattroporte: la berlina lussuosa del Tridente si difende molto bene dalle tedesche

Lo spazio per i sedili posteriori è parecchio e inoltre è possibile aggiungere il pacchetto executive (dal costo di 4000 dollari) che aggiunge climatizzatore, alzacristalli elettrici, diversi porta oggetti e altro ancora.

Parlando di prezzi, la Maserati Quattroporte 2019 parte da 100.893 euro per la versione base in Italia (da 107.908 dollari negli Stati Uniti) che è circa 5000 euro in più della Mercedes Classe S. Poi abbiamo il modello intermedio S Q4 e la top di gamma GTS che vengono vendute a cifre maggiori.

Le prime due versioni della vettura sono dotate di un motore V6 da 3 litri da 424 CV e 550 nm di coppia massima mentre la top di gamma nasconde sotto il cofano un V8 da 3.8 litri da 523 CV e 710 nm. L’unica variante della Maserati Quattroporte ad avere la trazione integrale Q4 è la S che è quella provata da TestDriveNow.

L’esemplare testato dispone della nuova vernice tri-cot e diversi optional come l’impianto audio Bowers & Wilkins che portano il prezzo a oltre 137.000 dollari. Ovviamente, i clienti che spendono una somma a 6 cifre per una berlina lussuosa come questa si aspettano grandi cose.

La Maserati Quattroporte 2019 ha qualcosa di speciale oltre al suo design unico ed elegante e ai motori costruiti da Ferrari. Ad esempio, a differenza di una Mercedes, è molto difficile trovarne un’altra per strada.