Charles Leclerc pronto a “oltrepassare i limiti” nel Gran Premio di Francia

Charles Leclerc della Ferrari non vede l’ora che arrivi il prossimo weekend per essere tra i protagonisti del Gran Premio di Formula 1 di Francia. Il giovane pilota monegasco ha ricordi affascinanti del Paul Ricard Circuit. Infatti lo scorso anno il pilota della Ferrari ottenne la sua prima apparizione in Q3, segnando un punto alla fine del GP. Quet’anno Leclerc ovviamente si aspetta molto più di un decimo posto visto che correrà a bordo di una Ferrari.

Charles Leclerc non vede l’ora di correre nel Gran Premio di Francia

Il pilota è attualmente quinto in classifica, 16 punti dietro Max Verstappen, e secondo Pitpass.com, ha dichiarato a proposito della prossima gara: “La Francia è una pista nuova per me, stranamente, visto che è molto vicina alla mia casa. Ho dei bei ricordi dell’evento dello scorso anno, che ha segnato la mia prima apparizione in quel circuito ed è stata anche la prima volta che ho raggiunto il Q3 in Formula 1, qualcosa che non dimenticherò mai. ”

“La pista è piuttosto atipica, con enormi aree di fuga. Puoi davvero superare i limiti nelle prove libere senza correre rischi reali perché i muri sono troppo lontani. Mi piace molto guidare a Le Castellet e non vedo l’ora di tornare qui per essere tra i protagonisti del Gran Premio di Formula 1 di Francia 2019″ ha concluso Charles Leclerc.