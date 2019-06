Chrysler PT Cruiser: una versione monster truck in vendita negli USA

Un uomo del Virginia, nel sudest degli Stati Uniti, ha messo in vendita un particolare esemplare di Chrysler PT Cruiser che può essere definito l’auto di Frankenstein perché è stata convertita in un veicolo simile a un monster truck con assetto parecchio sollevato e 4 ruote motrici dotate di pneumatici giganteschi.

Il Chrysler PT Bruiser, come lo chiama il proprietario, è in vendita su Facebook e, al momento della pubblicazione di questo articolo, è ancora disponibile al prezzo di 4800 dollari. Lo speciale PT Bruiser è dotato di pneumatici da 44” montati su cerchi in alluminio da 18”. L’abitacolo sembra essere quello di serie mentre la trasmissione è stata convertita in automatica con un transfer case separato.

Chrysler PT Cruiser: in vendita su Facebook a 4800 dollari un vero monster truck

Supponiamo anche la sostituzione del motore con un’unità V8 da 5.5 litri per muovere tutto quel peso visto che il propulsore più potente montato da Chrysler nella sua PT Cruiser era il 4 cilindri da 2.4 litri con potenza di 230 CV. Questo Bruiser, fornito con servosterzo idraulico, però, ha un problema: non può essere guidato su strada visto che non è omologato.

Vi ricordiamo che l’originale Chrysler PT Cruiser è stata inclusa nella Top 10 di Car and Driver nel 2011 e ha vinto il titolo North American Car of the Year nello stesso anno. Nel 2008, l’auto ha ricevuto dei punteggi sulla sicurezza abbastanza scadenti mentre nel 2014 Top Gear ha definito la PT Cruiser la peggior vettura degli ultimi 20 anni. Nonostante ciò, Chrysler è riuscita vendere in totale 1,35 milioni di unità in tutto il periodo della commercializzazione (2000-2010).