Alfa Romeo Racing ha del lavoro da fare secondo Kimi Raikkonen

Kimi Raikkonen ha dichiarato che la sua scuderia Alfa Romeo Romeo Racing ha “del lavoro da fare” a seguito di un deludente Gran Premio del Canada che ha lasciato il finlandese al quindicesimo posto. Raikkonen, è stato preceduto dal suo compagno di squadra Antonio Giovinazzi per la seconda volta in questa stagione nelle qualifiche e per la prima volta in gara. I risultati insoddisfacenti hanno lasciato l’ex vincitore del Gran Premio del Canada con l’amaro in bocca a causa di un weekend difficile per il team del Biscione. Secondo l’esperto pilota finlandese è mancata “la velocità per lottare e ottenere nuovi punti in classifica”.

Kimi Raikkonen ha detto che Alfa Romeo Racing deve lavorare molto per migliorare i suoi risultati

“Non è stato un weekend facile, non è stata una gara facile, perché non avevamo la velocità per lottare. Alcuni giri sono andati meglio, poi ci sono stati giri in cui abbiamo faticato a trovare grip “, ha detto Kimi Raikkonen. Il finlandese ha continuato dichiarando che il suo team Alfa Romeo ha del lavoro da fare in quanto la F1 si prepara ad affrontare il suo primo “doubleheader” della stagione, cominciando dal circuito Paul Ricard per il Gran Premio di Francia tra due settimane. “Abbiamo del lavoro da fare e avremo anche nuove parti e questo dovrebbe aiutarci a tornare a lottare per i punti”, ha aggiunto.