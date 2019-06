Fiat Strada: il suo erede nuovamente avvistato in Brasile

Fiat ha confermato che lavora in Brasile allo sviluppo di un pick up innovativo che dal 2020 sostituirà Fiat Strada e che non sarà basato interamente su Mobi come si era pensato in un primo momento. Un “mulo” (come i prototipi di prova sono chiamati nell’industria automobilistica) è stato avvistato su Rodovia dos Bandeirantes, vicino al Rodoanel Mário Covas, capitale di São Paulo.

Nuova foto spia del futuro erede di Fiat Strada

Nonostante il suo arrivo sia ormai imminente, in quanto il suo debutto avverrà nel corso del prossimo anno, il pick up gira ancora pesantemente mimetizzato, senza rivelare alcun dettaglio visivo. La posizione dei fanali posteriori è l’unica indicazione che il cassone del modello dovrebbe essere più alto rispetto a quello di Fiat Strada attuale.

L’ingombro ridotto è simile all’attuale Strada, nonostante la promessa di dimensioni leggermente più grandi. La confusione sulla sua origine, precedentemente si pensava potesse essere una sorta di Mobi pick up, è dovuta alla combinazione di elementi di vari modelli nei prototipi: ci sono parti di Strada, Mobi e Argo.

Non sarà diverso nella versione di produzione. Infatti è possibile che il veicolo di Fiat abbia caratteristiche in comune con tre modelli menzionati, oltre a Fiorino.