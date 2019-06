Fiat Mobi raggiunge le 150 mila unità vendute

Fiat Mobi ha raggiunto il traguardo delle 150.000 unità vendute dal suo lancio nel mese di aprile 2016. La vettura è prodotto a Betim (Minas Gerais) e venduta in sei diverse opzioni, equipaggiate con motori 1.0 tre o quattro cilindri e cambio manuale o automatico. Nel 2018 la vettura della principale casa automobilistica italiana è risultata essere la dodicesima auto più venduta in Brasile, con 49,5 mila unità. Nel 2019, fino al mese di maggio, la city car di Fiat si piazza all’11 posto tra le auto più vendute nel grande paese latino americano, con 21.700 immatricolazioni, una posizione sotto la Jeep Compass (il SUV medio più venduto del paese) e una sopra la Toyota Corolla (la berlina media più venduta).

Fiat Mobi raggiunge quota 150 mila unità vendute da quando è sul mercato dal 2016

Secondo Fiat, la sua vettura compatta è tra i modelli brasiliani più esportati dal marchio Fiat oggi. Fino a maggio, sono state quasi 10.500 le unità inviate in paesi quali Argentina, Messico, Colombia, Paraguay, Uruguay e Perù. Nel 2018 le spedizioni all’estero di Fiat Mobi sono state oltre 15 mila. Insomma un discreto successo per la vettura che sicuramente in America Latina è una delle auto più popolari della casa italiana.