Alfa Romeo alla 21esima Gumball 3000

La 21 esima edizione del Gumball 3000 vedrà tra i protagonisti anche la casa automobilistica del Biscione. SI tratta di un viaggio epico attraverso 11 paesi a bordo di un Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio con una livrea molto speciale, una one off studiata ad hoc dal Centro Stile Alfa Romeo per l’occasione. L’avventura on the road coinvolge oltre cento autovetture, tra supercar, prototipi e pezzi unici e riunisce una parata di celebrità da tutto il mondo impegnate a supportare le attività benefiche dell’evento. Appuntamento italiano il 12 giugno presso il Centro Sperimentale di Balocco durante la tappa tra Venezia e Montecarlo, per un’adrenalinica esperienza in pista a bordo di Giulia e Stelvio Quadrifoglio.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio corre insieme a Carrera, storico brand di occhiali da sole all’avanguardia e official partner della Gumball, oltre che compagno di viaggio del team Alfa Romeo Racing in F1. Quest’anno la Gumball attraverserà l’Europa partendo da Mykonos oggi per terminare a Ibiza 15 giugno, e passerà da Atene e Salonicco raggiungendo poi il paradiso dello yachting “Porto Montenegro”, a Tivat. Sarà poi la volta della Croazia prima dell’approdo a Venezia l’11 giugno. Il 12 giugno tutti gli equipaggi sfileranno al Proving Ground di Balocco (VC): Alfa Romeo accoglierà dunque a casa propria motori, divertimento e celebrità, gli ingredienti che rendono unica la Gumball.