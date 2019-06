Alfa Romeo Giulia e Stelvio debuttano in Cile

Giovedì Alfa Romeo Giulia e Stelvio sono state presentate in Cile. I due veicoli rappresentano il ritorno di Alfa Romeo in Cile, come sottolinea il marchio del Biscione che fa parte del Gruppo FCA. La berlina di segmento D è stata presentata al Museo Alfa Romeo Storico nel giugno 2015, in coincidenza con il 105 ° anniversario della casa milanese. Il suo nome è un cenno alla ricca storia di Alfa Romeo, in particolare alla vecchia Giulia prodotta tra il 1962 e il 1979.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio debuttano finalmente in Cile

In Cile Giulia sarà disponibile con due motori 2,0 litri twin-turbo, da 200 cavalli e 300 Nm di coppia nella versione base e, nella versione Veloce, 280 cavalli e 400 Nm dai 2.250 giri. In entrambi i casi, la trasmissione è automatica a otto velocità. Da ieri in vendita in Cile anche Alfa Romeo Stelvio. Il primo suv della casa automobilistica del Biscione verrà commercializzato nel paese sudamericano in due versioni con motore da 200 o 280 cavalli al pari della berlina Giulia. Successivamente in Cile dovrebbero arrivare anche le versioni top di gamma Quadrifoglio sia di Alfa Romeo Giulia che di Alfa Romeo Stelvio. La casa del Biscione punta forte sui mercati dell’America Latina per rilanciare le sue vendite.