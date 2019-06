Raikkonen ammette che la stagione non sta andando secondo i piani

Kimi Raikkonen ha ammesso che la stagione dell’Alfa Romeo Racing è stata finora al di sotto delle aspettative, con la squadra svizzera che precede solo la Williams nella classifica costruttori. L’esperto pilota finlandese ha consegnato punti all‘Alfa Romeo Racing nelle prime quattro gare del 2019, ma poi non è riuscito ad entrare nei primi dieci a Barcellona e Monaco. Quindi il veterano della F1 è comprensibilmente deluso prima di dirigersi a Montreal per il Gran Premio del Canada.

L’esperto pilota del team Alfa Romeo Racing ammette la delusione per questa prima parte di campionato

“La pista di Montreal dovrebbe essere adatta a noi, ma ad essere onesti finora questa stagione non è andata molto secondo i piani”, ha ammesso Raikkonen. “Spero che le gomme funzionino e siano in grado di sfruttare appieno il potenziale della vettura. Siamo noni nel campionato dei costruttori e non è sicuramente dove dovremmo essere.” Come Kimi Raikkonen, anche il boss del team Alfa Romeo Racing, Fred Vasseur, vede il circuito Gilles Villeneuve come un luogo che dovrebbe essere particolarmente adatto alle qualità della monoposto C38. Vedremo dunque se la scuderia del Biscione riuscirà a riscattarsi dopo le ultime deludenti prestazioni nei GP di Spagna e Montecarlo.