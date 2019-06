Jeep Cherokee e Grand Cherokee Night Eagle arrivano anche in Australia

Jeep ha presentato nelle scorse ore in Australia la nuova versione in edizione limitata Night Eagle delle Jeep Cherokee e Grand Cherokee, presente in Italia già da alcuni anni.

Basata sulla Laredo, la Jeep Grand Cherokee Night Eagle è dotata di un set di cerchi in lega neri da 20” abbinato alla griglia scura frontale, ai bordi dei paraurti dello stesso colore della carrozzeria, ai vetri oscurati e allo stemma Jeep color nero.

Internamente troviamo i sedili in pelle nera con inserti in pelle scamosciata traforata e il sistema di infotainment con display da 8.4 pollici. Il tetto apribile con pannello singolo fa parte anche del pacchetto.

Per quanto concerne i prezzi, la Jeep Grand Cherokee Night Eagle parte da 58.450 dollari (circa 36.265 euro) per la versione con motore V6 benzina da 3.6 litri fino ad arrivare a 63.450 dollari (circa 39.367 euro) per quella con propulsore EcoDiesel da 3 litri (+5500 dollari in più della Laredo). Il marchio americano sostiene che ci sono a bordo 10.400 dollari (circa 6.453 euro) di optional.

Riguardo la Jeep Cherokee Night Eagle, all’esterno troviamo le stesse caratteristiche viste sulla sorella maggiore, fra cui i cerchi in lega neri ma da 18”.

All’interno, invece, ci sono delle cornici di volante e climatizzatore rifinite in nero lucido e inoltre abbiamo di serie il pacchetto Longitude Technology il quale include cruise control adattivo, Side Distance Warning e Hands-free Parking. Presente anche il sistema di infotainment con schermo da 8.4 pollici e supporto Apple CarPlay e Android Auto.

La potenza proviene dal motore V6 benzina da 3.2 litri abbinato alla trazione integrale. Il prezzo parte da 45.150 dollari (circa 28.013 euro), 3200 dollari (circa 1.986 euro) in più della versione Longitude su cui è basata questa Jeep Cherokee Night Eagle. Jeep sostiene che all’interno ci sono optional del valore di 6400 dollari (circa 3.971 euro).