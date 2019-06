Maserati GranSport: un esemplare verrà messo all’asta il mese prossimo

La Maserati GranSport, che ha preceduto la GranTurismo, è stata una supercar molto desiderabile per via del suo motore V8 Ferrari montato sotto il cofano abbinato alla trazione posteriore e al suo ampio abitacolo per 4 persone, il tutto avvolto in un design da sexy coupé.

La vettura venne presentata per la prima volta nel 2005 dopo essere stata studiata nella galleria del vento che ha visto tra l’altro un aumento di potenza di 10 CV rispetto alla Coupé.

Maserati GranSport: Silverstone Auctions proporrà all’asta un perfetto esemplare

Nelle ultime ore è stato pubblicato su Internet un interessante annuncio di vendita che vede protagonista proprio una Maserati GranSport del 2006 con guida a destra, unico proprietario e soli 40.929 km percorsi a partire dalla sua immatricolazione.

Il chilometraggio può essere verificato sul libretto che mostra 4 revisioni in totale, l’ultima effettuata presso un concessionario Ferrari. Secondo Silverstone Auctions, la Maserati GranSport potrebbe essere venduta a un prezzo compreso fra le 24.000 e le 28.000 sterline (circa 27.121-31.642 euro) durante un’asta che si terrà il 28 luglio sul circuito di Silverstone, nel Regno Unito.

Con la sua carrozzeria in Grigio Alfieri e gli interni in pelle Nero, questa Maserati GranSport nasconde sotto il cofano un propulsore V8 da 4.2 litri abbinato a una trasmissione robotizzata a singola frizione a 6 rapporti. Secondo le specifiche ufficiali, la vettura eroga una potenza di 400 CV e 451 nm di coppia massima mentre scatta da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi e raggiunge una velocità massima di 290 km/h.

Silverstone Auctions riporta che questo è probabilmente uno dei migliori esemplari di Maserati GranSport acquistabili oggi e, dando un’occhiata alle immagini, sembra proprio così visto che è in ottime condizioni.