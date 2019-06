FCA Canada: ecco come sono andate le vendite di maggio 2019

FCA Canada ha riportato nel mese di maggio 2019 un fatturato di 21.042, che rappresenta il miglior mese di vendita dell’anno. Le vendite al dettaglio per il mese sono state 15.272 veicoli, mentre le vendite delle flotte hanno totalizzato 5.770 unità. Queste sono dunque diminuite del 43% rispetto all’anno precedente. “Al dettaglio, le vendite del marchio Jeep sono aumentate del 20% su base annua e quasi tutte le auto di Jeep hanno visto le vendite aumentare del 20-80%”, ha dichiarato il presidente e CEO di FCA Canada, Reid Bigland. “Maggio 2019 segna anche il quinto miglior mese mai registrato per i pickup Ram, con il marchio Ram che ha ottenuto circa 10.000 vendite in un mese.”

I pick up Ram Heavy Duty hanno visto un aumento delle vendite del 122% con 2.699 veicoli venduti, rispetto ai risultati dello stesso mese dell’anno precedente, stabilendo il record di vendite di sempre. Nel corso dell’anno solare 2019, le vendite di Ram HD sono aumentate del 23% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La nuovissima Ram HD, che sarà in grado di spingere, rimorchiare e trainare qualsiasi altro pick-up disponibile, ha iniziato ad arrivare negli showroom dei concessionari di tutto il paese.

La Dodge Grand Caravan, costruita in Canada, ha visto le vendite al dettaglio salire da 1.414 a 1.800 rispetto ai risultati del maggio 2018. Ricordiamo inoltre che per commemorare il 35esimo anniversario del minivan quest’anno, sono in costruzione modelli in edizione speciale di Chrysler Pacifica, Chrysler Pacifica Hybrid e Dodge Grand Caravan. Le vendite annuali di Jeep Grand Cherokee sono arrivate a un livello record, con un aumento del 27% con 8.033 veicoli venduti, rispetto ai 6.328 venduti questa volta lo scorso anno. Rispetto al mese precedente, le vendite totali di FCA in Canada sono passate da 20.802 a 21.042.