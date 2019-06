Alfa Romeo Giulietta Veloce S arriva anche in Australia

Anche se è la stessa praticamente dal 2010, Alfa Romeo ha deciso di lanciare in Australia una speciale versione della sua Alfa Romeo Giulietta chiamata Veloce S, disponibile in Italia da ottobre 2018. Questa particolare edizione si basa sulla versione Veloce e dispone di alcune caratteristiche uniche e sport-oriented.

Gli acquirenti australiani possono scegliere la nuova Alfa Romeo Giulietta Veloce S in 3 diverse colorazioni, Alfa Black, Alfa White e Stromboli Grey, tutte dotate di cerchi in lega bruniti da 18”, stemmi rossi e una griglia frontale Trilobe effetto carbonio.

Alfa Romeo Giulietta Veloce S: la speciale edizione arriva anche nel mercato australiano

La potenza proviene dal solito motore turbo benzina a 4 cilindri da 1.75 litri che produce una potenza di 240 CV e 340 nm di coppia massima, abbinato a una trasmissione TCT a doppia frizione a 6 rapporti e a un sistema di trazione anteriore. Sulla parte frontale troviamo anche un differenziale a slittamento limitato Q2.

Sebbene non ci siano modifiche alle prestazioni, l’Alfa Romeo Giulietta Veloce S è dotata di uno scarico sportivo Elaborazioni 1919 di Magneti Marelli. L’abitacolo della speciale edizione della compatta vanta un rivestimento in pelle e alcantara per i sedili con cuciture rosse a contrasto. Non mancano un volante con fondo piatto, dei pedali sportivi e un sistema audio Bose con 10 altoparlanti.

In Australia, la casa automobilistica milanese propone soltanto 30 esemplari con prezzi di partenza di 45.400 dollari. Alfa Romeo sostiene che la vettura è dotata di 6900 dollari di optional aggiungendo solo 3500 dollari al prezzo della versione standard.