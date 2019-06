Ferrari 458 Speciale Aperta: un esemplare Azzurro California in vendita nel Regno Unito

Anche se a volte può essere difficile determinare se un veicolo raggiungerà lo status di vettura esclusiva, siamo molto fiduciosi che per questa Ferrari 458 Speciale Aperta accadrà presto. Questo perché la versione scoperta della supercar venne presentata al Salone di Francoforte nel 2014 con una produzione limitata a soli 499 esemplari in tutto il mondo.

Oltre a questo, abbiamo di fronte l’ultima vettura di produzione a motore centrale realizzata dal cavallino rampante a disporre di un V8 aspirato. Detto ciò, un esemplare della Ferrari 458 Speciale Aperta è attualmente in vendita nel Regno Unito con una verniciatura davvero particolare, in Azzurro California. Tale colorazione è affiancata da una striscia da corsa blu scuro e argento che corre lungo l’intera supercar.

Ferrari 458 Speciale Aperta: appena 4000 km percorsi per questo esclusivo esemplare

Dalle immagini potete vedere anche che la decapottabile vanta dei cerchi in nero e argento e numerosi parti in fibra di carbonio all’esterno, tra cui le alette sulle minigonne laterali, la parte centrale dello spoiler anteriore, il cofano motore e il diffusore posteriore.

Passando all’abitacolo, questa particolare vettura dispone di un rivestimento in alcantara color marrone chiaro con alcuni dettagli in Tessuto 3D Fabric Blu. La Ferrari 458 Speciale Aperta è attualmente in vendita sul sito Web James Edition al prezzo di 675.000 sterline (circa 761.013 euro) con appena 4000 km percorsi.