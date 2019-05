Primo Ferrari Day: il nuovo evento dedicato a Maranello si terrà a Siena

Il Primo Ferrari Day si terrà il 9 giugno a Siena. In tale occasione, tutti i fan di Maranello potranno ammirare il corteo, l’esposizione di alcune vetture del cavallino rampante e soprattutto vivere l’emozione di un reale pit stop che normalmente si tiene in Formula 1.

Più nello specifico, il nuovo evento partirà alle 09:00 di domenica 9 giugno dal Bar Nannini dove si riuniranno tutti gli equipaggi per ricevere l’accreditamento per partecipare all’evento. Alle 11:00, parte il Tour delle Crete senesi.

Primo Ferrari Day: si potrà partecipare a un vero e proprio pit stop di Formula 1

Sempre dalle 11:00, fino alle 18:00, si terrà in piazza del Campo l’esposizione di una monoposto Ferrari di Formula 1. In tale occasione si potrà provare un vero pit stop pieno di adrenalina a bordo di una vettura di Maranello immedesimandosi nel ruolo di Sebastian Vettel o Charles Leclerc.

Alle 12:30, sempre in piazza di Campo, faranno il loro ingresso tutte le Ferrari partecipanti in un corteo che potrà essere ammirato dal pubblico fino alle 17:30. Dato che Primo Ferrari Day è un evento completamente gratuito, possono partecipare praticamente tutti gli appassionati della casa automobilistica modenese. Per chi fosse interessato, può trovare maggiori informazioni sul sito Web ufficiale di Sienacomunica.