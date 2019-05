Militem Ferox: ecco l’ultima versione modificata della Jeep Wrangler

In occasione dell’evento Top Marues 2019, in programma nel Principato di Monaco, è stato presentato in anteprima il nuovo Militem Ferox basato sulla Jeep Wrangler JL. Si tratta di uno speciale fuoristrada disponibile solo nella versione Unlimited a passo lungo, con carrozzeria a 5 porte e negli allestimenti Rubicon e Sahara.

Il Militem Ferox realizzato da Militem, la divisione tuning del Gruppo Cavauto, è caratterizzato da un assetto rialzato di circa 5 cm grazie all’implementazione di sospensioni Track Bar coadiuvati da ammortizzatori regolabili Lift Kit Extreme Performance Shocks.

Militem Ferox: svelata l’ultima declinazione dell’iconica Jeep Wrangler

Oltre a questo, la divisione della concessionaria di Monza ha utilizzato dei cerchi in lega Black Edition Militem a 5 razze da 20” avvolti in pneumatici maggiorati All-Terrain 35×12,50-R20. Altre caratteristiche offerte dal Militem Ferox sono passaruota allargati (disponibili anche in fibra di carbonio), frontale con calandra Militem, fari Full LED, pedane elettriche, diffusore posteriore e doppio terminale di scarico in acciaio inossidabile.

Per quanto concerne l’abitacolo, la speciale Jeep Wrangler propone degli interni in pelle fiore e alcantara con cuciture a contrasto e un volante sportivo in pelle fiore.

Sotto il cofano del Militem Ferox troviamo un motore turbo benzina a 4 cilindri in linea da 2 litri con potenza di 272 CV e 400 nm di coppia massima oppure può essere scelto con propulsore V6 aspirato da 3.6 litri da 285 CV e 260 nm. Entrambi i powertrain sono abbinati a un cambio automatico a 8 rapporti.