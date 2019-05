Jeep Renegade richiamata in Brasile, ecco il motivo

Fiat Chrysler Brasil protagonista di un nuovo richiamo in Brasile. Il gruppo italo americano infatti ha da poco comunicato ai proprietari dei veicoli Jeep Renegade, di tutte le versioni del crossover vendute in quel paese, anno / modello 2018 e 2019 a fissare un appuntamento con la più vicina concessionaria. Il richiamo entra in vigore a partire dal 3 giugno 2019. A partire da quella data dunque i proprietari dei veicoli coinvolti dovranno programmare una visita presso uno dei concessionari Jeep, in modo che possa essere fornito loro, a titolo gratuito, l’aggiornamento del sistema airbag, al fine di preservare i suoi parametri di produzione originali. Infatti è stata identificata la possibilità di configurare erroneamente i parametri operativi del software del sistema airbag, compromettendo l’attivazione di airbag e pretensionatori delle cinture di sicurezza del veicolo in caso di collisione o ribaltamento, aumentando il rischio di danni fisici al conducente e del veicolo.

Nuovo richiamo in Brasile per il gruppo Fiat Chrysler Automobiles

Il tempo minimo per la riparazione è di circa un’ora. La visita al concessionario deve essere programmata in anticipo. Per visualizzare i numeri di telaio e / o ulteriori informazioni, i proprietari possono accedere al sito Web www.jeep.com.br o chiamare il centro di assistenza clienti al numero 0800 703 7150. Vi aggiorneremo nel caso in cui dovessero arrivare nuove informazioni su questo richiamo che riguarda Jeep Renegade in Brasile.