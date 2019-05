Ferrari: Sebastian Vettel si ritira a fine stagione?

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla stampa inglese, il pilota tedesco della Ferrari, Sebastian Vettel, starebbe pensando di ritirarsi a fine stagione dalla Formula 1 in una mossa che potrebbe avere un impatto importante sulla scuderia del cavallino rampante e più in generale sull’intero campionato del mondo. L’indiscrezione è stata rilanciata dall’esperto di F1 Joe Saward. “La voce più scioccante che ha iniziato a diffondersi nel paddock di Monaco è che Sebastian Vettel stia pensando di ritirarsi dalla F1 alla fine della stagione all’età di 31 anni”, ha scritto Saward.

“Dopo aver vinto quattro campionati mondiali con la Red Bull tra il 2010 e il 2013, ha cercato di riportare la Ferrari al successo, ma ha commesso diversi errori ed è ora sotto pressione dopo l’arrivo di Charles Leclerc, più giovane e apparentemente con un margine di crescita maggiore del tedesco. “Una scelta che per certi versi sarebbe simile a quella di Nico Rosberg, che ha lasciato la F1 dopo aver vinto il titolo nel 2016, consapevole del fatto che difficilmente avrebbe potuto ripetere quel risultato”. “La grande domanda, ovviamente, è chi sarebbe il successore di Vettel”, ha aggiunto Saward. “I nomi che circolano per ora sono quelli di Sergio Perez, Kevin Magnussen, Romain Grosjean e Valtteri Bottas.” Ovviamente al momento si tratta di semplici indiscrezioni che però più di qualcuno nell’ambiente ritiene plausibili. Per il momento Vettel è rimasto in silenzio, vedremo se nei prossimi giorni arriverà una smentita o una conferma dal pilota tedesco.