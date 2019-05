Fiat 500 Club Italia: a fine giugno si terrà un nuovo raduno a Caserta

Il 22 e il 23 giugno si terrà a Caserta un raduno di Fiat 500 organizzato da Fiat 500 Club Italia. Secondo quanto riportato, all’evento dovrebbero partecipare almeno 200 esemplari della storica vettura del marchio torinese provenienti da tutta Italia.

L’intero programma del nuovo evento prevede deversi aspetti culturali e storici e che pone al centro proprio la Fiat 500 come mezzo per pubblicizzare le eccellenze del nostro territorio. Il tema del nuovo raduno dedicato alla Fiat 500 è “A Corte in 500” in cui parteciperanno addirittura delle dame vestite con abiti d’epoca.

Fiat 500: il mese prossimo si terrà un nuovo raduno a Caserta

Sempre durante l’evento verranno organizzate delle visite guidate al Museo e alla fabbrica che ha fornito i tessuti alle corte europee del ‘700 e dell’800. Sabato 22 giugno si terrà una cena di Gala a tema in cui verrà allestita una mostra fotografica realizzata da Enzo Iamunno. Il giorno dopo ci sarà un’esposizione classica delle 500 partecipanti e una dedicata al modello Gamine della Carrozzeria Vignale.

Questo evento organizzato da Fiat 500 Club Italia si unisce a quello che si terrà dal 5 alll’8 luglio a Garlenda, Savona. Qu si terrà la 36esima edizione del Meeting Internazionale Fiat 500 Storiche dove ci saranno 3 equipaggi provenienti dall’Irlanda.