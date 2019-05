Fiat 500: la 36esima edizione del meeting vedrà la partecipazione anche dell’Irlanda

Dal 5 al 8 luglio 2019 si terrà a Garlenda (Savona), la 36esima edizione del Meeting Internazionale Fiat 500 Storiche e quest’anno l’ospite d’onore sarà l’Irlanda. 3 esemplari della storica vettura torinese viaggeranno per oltre 2500 km con l’obiettivo di raggiungere l’evento mondiale dedicato proprio alla Fiat 500.

Le 3 vetture proveniente dall’Irlanda si uniranno agli altri centinaia di esemplari della mitica bicilindrica di Fiat per partecipata al Meeting Internazionale 2019 che si tiene ogni anno dal 1984. Oltre a mettere in mostra più di 1000 Fiat 500, a Garlenda si potrà partecipare ad escursioni alla scoperta delle bellezze turistiche vicine al paese, a concerti e soprattutto mangiare degli ottimi pranzi.

Jill Forde di Fiat 500 Club of Ireland, ha detto: “È una grande sfida per le nostre piccole auto, che hanno un quarto della potenza di un motore moderno. Dovremo prenderci il nostro tempo per arrivare. Siamo elettrizzati al pensiero di guidare la parata delle 1000 auto a Garlenda ed incontrare amici Cinquecentisti da tutto il mondo”.

Alessandro Scarpa, direttore del Meeting di Garlenda, invece ha dichiarato: “Siamo felici di dare il benvenuto alle 500 irlandesi qui in Italia, e apprezziamo molto lo sforzo di viaggiare per 2,500 chilometri via terra e mare per unirsi a noi a Garlenda. Possono essere certi di ricevere un grande benvenuto nella ‘casa della 500 storica’.