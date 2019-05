Niki Lauda sarà sepolto con la tuta della Ferrari

I fan della Formula 1 avranno un’ultima possibilità di salutare il grande Niki Lauda prima che l’austriaco venga seppellito in una tuta da gara della Ferrari. L’eroe austriaco verrà sepolto con tutti gli onori di stato e sarà sepoltà questo mercoledì nel Neustifter Friedhof (Neustift Cemetery) nel distretto di Doebling dove è sepolta sua madre. Ci sarà anche una messa a cui parteciperanno tra gli altri il presidente austriaco Alexander van der Bellen, il cancelliere Sebastian Kurz, Lewis Hamilton, Bernie Ecclestone, l’ex pilota di F1 austriaco Gerhard Berger e il capo squadra della Mercedes Toto Wolff.

Mercoledì mattina, i fan avranno la possibilità di rendere omaggio a Niki Lauda, ​​che si troverà in una bara decorata con una corona d’alloro messa al centro della chiesa. La vedova di Lauda, ​​Birgit, metterà il suo casco da corsa sopra la bara prima che la gente abbia la possibilità di camminare accanto al tre volte vincitore del campionato di F1 che indosserà una tuta da gara della Ferrari con cui sarà sepolto. I figli di Lauda ricorderanno il loro defunto padre nella chiesa del centro storico di Vienna. Il presidente austriaco Alexander Van der Bellen terrà anche un elogio nella chiesa per l’uomo considerato uno dei più grandi atleti austriaci e personaggi pubblici che siano mai vissuti. Poiché la famiglia di Lauda desidera mantenere l’evento relativamente privato, non verrà trasmesso in diretta TV.