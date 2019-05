Alfa Romeo 8C 2900 B vince la Coppa d’Oro al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este

L’edizione 2019 del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, tenutosi dal 24 al 26 maggio, ha visto come tema principale “La sinfonia dei motori: 90 anni del Concorso d’Eleganza Villa d’Este”.

In occasione della tradizionale rassegna dedicata alle vetture d’epoca e da collezione, è stata premiata sabato l’Alfa Romeo 8C 2900 B con la Coppa d’Oro. Si tratta di un meraviglioso esemplare conservato ottimamente da David Sydorick e costruito nel 1937.

Alfa Romeo 8C 2900 B: uno splendido esemplare del 1937 vince la Coppa d’Oro

Sotto il cofano troviamo un motore a 8 cilindri in linea da 2.9 litri con blocco in lega leggera, bi-albero a camme in testa, doppio compressore e cambio situato sul retro. La potenza totale erogata da questa Alfa Romeo 8C 2900 B è di 180 CV a 5200 giri/min.

La vincitrice della Coppa d’Oro è uno dei 5 esemplari realizzati da Touring con carrozzeria Superleggera e si propone con un design davvero elegante e alla moda, oltre alla presenza di caratteristiche che a quei tempi erano davvero all’avanguardia. Esempi sono le sospensioni indipendenti.

L’Alfa Romeo 8C 2900 B vincitrice al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este ha partecipato anche al Salone di Parigi e Milano del 1937 e inoltre nel 2018 ha ricevuto il premio Best of Show a Pebble Beach.