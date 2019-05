Dodge Rampage rivive grazie alla Challenger SRT Hellcat | Render

Sappiamo che la Dodge Challenger SRT Hellcat non è una vettura a corto di potenza con il suo motore V8 sovralimentato da oltre 700 CV capace di terminare il quarto di miglio in circa 11 secondi. La versatilità, però, non è sicuramente il suo punto forte.

Proprio questo fattore ha ispirato The Sketch Monkey che ha pubblicato su YouTube un interessante video in cui mostra come dà vita a una particolare versione della Challenger SRT Hellcat ispirata alla Dodge Rampage.

Dodge Rampage: ecco una versione ispirata alla Challenger SRT Hellcat

Mentre la vettura moderna è capace di scattare da 0 a 96 km/h in soli 3,4 secondi, la Rampage non era certamente il massimo. L’auto debuttò nel 1982 con un motore a 4 cilindri in linea da 2.2 litri con meno di 100 CV e trazione anteriore.

Se questa Rampage moderna dovesse mai arrivare sul mercato, andrebbe a ricoprire il vuoto lasciato dalla particolare Holden Ute. La Dodge Challenger SRT Hellcat propone già diverse caratteristiche simili alla versione top della Holden Ute, dotata di un propulsore V8 da 6 litri da circa 400 CV presenti nella versione SS. Esempi sono il motore V8 sovralimentato da 6.2 litri con potenza di 717 CV e la trazione posteriore.

Ovviamente, le modifiche riportate nel video non sarebbero così facili da fare nella realtà, per trasformare una Challenger SRT Hellcat in una Dodge Rampage in chiave moderna. Tuttavia, il filmato dimostra come il marchio americano ha comunque il potenziale per poter produrre nuovamente una vetture del genere.