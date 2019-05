Jeep Compass Trailhawk compare sul sito indiano dell’azienda prima del debutto ufficiale

La Jeep Compass Trailhawk è stata elencata sul sito Web indiano della casa automobilistica americana prima del suo lancio ufficiale programmato per luglio. La versione Trailhawk della Compass è attesa dagli automobilisti indiani già da un po’ di tempo in quanto porterà una ventata di aria fresca nella gamma del brand di FCA.

Secondo quanto riportato dalla pagina del portale Internet, il nuovo SUV porterà con sé diverse modifiche a livello estetico e l’aggiunta di un cambio automatico a 9 rapporti abbinato al motore diesel.

Jeep Compass Trailhawk: la nuova generazione elencata sul sito Web indiano

La Jeep Compass Trailhawk è stata avvistata più volte per le strade indiane. Gli aggiornamenti previsti sulla nuova generazione riguarderanno principalmente la griglia frontale, i paraurti anteriore e posteriore e il cofano motore. Oltre a questo, la versione off-road del SUV verrà proposta con carrozzeria bicolore con tetto nero e nuovi cerchi in lega.

Le modifiche si troveranno anche nell’abitacolo con un quadro strumenti dotato di un display a colori da 7 pollici e il nuovo sistema di infotainment con display touch da 8.4 pollici dotato di supporto ad Apple CarPlay e Android Auto.

Gli interni saranno sempre totalmente neri ma ci saranno degli inserti rossi sul cruscotto, sulle cornici degli altoparlanti e su altre zone. I sedili saranno rivestiti in pelle, così come il volante multifunzione.

Il grande aggiornamento presente sulla nuova Jeep Compass Trailhawk sarà il motore. Sotto il cofano, infatti, ci sarà una versione aggiornata del propulsore turbodiesel MultiJet II da 2 litri per adattarsi alle normative in vigore in India.

La potenza sarà molto probabilmente la stessa, ossia 171 CV e 350 nm di coppia. Altre caratteristiche proposte dal SUV off-road saranno i sistemi Active Drive Low 4×4 e Selec-Terrain e i cerchi in lega da 17” avvolti da pneumatici all-terrain.