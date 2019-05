Alfa Romeo Racing e Haas F1 montano il nuovo motore Ferrari a Monaco

Dopo essere stato utilizzato dalla Scuderia Ferrari nel passato Gran Premio di Spagna, il nuovo propulsore della scuderia di Maranello è a disposizione dei suoi clienti da questo fine settimana. Per il Circuit de Barcelona-Catalunya, gli italiani avevano solo due motori aggiornati per i loro due piloti: Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Questo nel tentativo di accorciare le distanze con la Mercedes. Tuttavia, a Monaco, le cose sono diverse. Alfa Romeo Racing e Haas F1 hanno confermato il cambio di motore per questo Gran Premio di Monaco, montando su tutte le loro vetture le nuove specifiche del propulsore Ferrari con il quale si aspettano di avere migliori prestazioni potendo incrementare il loro ritmo sul singolo giro.

Diversi componenti sono stati modificati, come già confermato dalla International Automobile Federation. I due clienti della Scuderia Ferrari hanno cambiato il motore per il Gran Premio di Monaco. Kevin Magnussen, Romain Grosjean, Kimi Räikkönen e Antonio Giovinazzi avranno nuovi motori aggiornati con i quali sperano di migliorare la situazione rispetto a Barcellona, ​​in un circuito in cui la posizione nella griglia di partenza è essenziale per la gara, trattandosi di un tracciato in cui sorpassare è davvero difficile. Vedremo dunque se Alfa Romeo Racing riuscirà a tornare in zona punti dopo la delusione del Gran Premio di Spagna.