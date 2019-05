La nuova generazione della Jeep Wrangler è stata eletta “4×4 dell’anno 2019” da una giuria composta da esperti lettori e redattori della rivista francese specializzata 4×4 Magazine. In 34 edizioni del premio ‘4×4 dell’anno’, la Wrangler è il sesto modello Jeep ad aggiudicarsi l’ambito riconoscimento. In passato infatti, altri modelli del marchio Jeep hanno ottenuto questo prestigioso riconoscimento: la Jeep Cherokee XJ (1986), la Jeep Cherokee XJ con motore benzina da 4.0 litri (1989), la Jeep Grand Cherokee ZJ (1994), la Jeep Wrangler JK (2008) e la Jeep Renegade (2015).

Quello di 4×4 Magazine è l’ennesimo riconoscimento che si aggiunge al lungo elenco di premi internazionali ricevuti dalla nuova generazione dell’icona Jeep Wrangler. In Europa, nei primi quattro mesi di quest’anno, si è già aggiudicata il premio speciale “Off-Road Award” nell’ambito del “4×4 of the Year” della rivista inglese 4×4 Magazine, il riconoscimento “Legend Car” dei “Best of Moto 2018 Awards” assegnati dal portale polacco specializzato www.moto.pl, il titolo di “2018 Automotive Première” negli “Auto Leader 2018 Awards”, l’evento organizzato dalle autorevoli testate Motor e Auto Moto, il riconoscimento “Auto ideale per un lungo viaggio in due” assegnatole dai redattori del portale polacco Wirtualna Polska e il premio di miglior novità dell’anno nella categoria Premium crossover e SUV dei Grand Prix awards della rivista russa Za Rulyom.