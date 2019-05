Nuovo Ram 1500 Rebel eletto Texas Off-road Truck of the Year 2019

Il nuovo Ram 1500 Rebel è stato nominato Texas Off-road Truck of the Year dalla Texas Motor Press Association (TxMPA). Il titolo è stato dato in occasione della Texas Off-road Invitational a Huntsville, in Texas. Tale evento ha ospitato una serie di pick-up, SUV e crossover.

I giudici di TxMPA hanno valutato i partecipanti al concorso in una serie di sfide tenutesi in più giorni. Queste includevano anche un percorso fangoso ricco di ostacoli progettato per mettere in mostra le capacità e le tecnologie off-road presenti nei veicoli partecipanti.

Ram 1500 Rebel: il nuovo pick-up premiato dalla Texas Motor Press Association

Mike Herzing, presidente della Texas Motor Press Association, ha detto che il segmento off-road dei veicoli di mezza tonnellata è parecchio affollato ma il Ram 1500 Rebel 2019 è riuscito ad emergere grazie alle sue caratteristiche. Le sue capacità da fuoristrada, continua Herzing, hanno entusiasmato parecchio i giudici della TxMPA che lo hanno eletto Texas Off-road Truck of the Year 2019.

Il nuovo Ram 1500 Rebel propone una lunga lista di caratteristiche off-road. Esempi sono i pneumatici Goodyear Wrangler DuraTrac da 33”, gli ammortizzatori Bilstein, l’assale posteriore bloccabile e così via. Non manca, però, la tecnologia a bordo di questo pick-up. Ad esempio, troviamo il sistema di infotainment UConnect 4C con display touch da 12.

Reid Bigland, Head of Ram Brand, ha detto che il Ram 1500 Rebel 2019 è un pick-up off-road robusto ma che offre una tecnologia all’avanguardia e una guida senza compromessi. Visto che abbiamo di fronte il veicolo più premiato in America in questo segmento, continua Bigland, gli acquirenti sanno di ottenere il miglior pick-up del mercato per percorrere senza problemi le strade più insidiose.