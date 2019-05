Mercato auto: gli italiani sono più interessati all’ibrido

In occasione dell’Automotive Dealer Day di Verona, Quintegia ha pubblicato un altro interessante studio il quale conferma che gran parte degli automobilisti preferisce l’ibrido e le auto elettriche in generale. Nello specifico, le e-car sono preferite dal 63% degli automobilisti italiani.

L’analisi realizzata da Quintegia ha preso in esame oltre 3000 acquirenti che hanno acquisto un’auto nuova o a km 0 negli ultimi 2 anni oppure che hanno intenzione di comperarla entro la fine del 2019.

Gli italiani preferiscono più le auto ibride che quelle elettriche

6 automobilisti italiani su 10 sono intenzionati ad acquistare un’auto elettrica. Il rispetto dell’ambiente è la motivazione più diffusa con il 53% mentre il 43% la sceglie perché “è l’auto del futuro”. Altre motivazioni che portano gli italiani ad acquistare un’auto elettrica sono: la possibilità di entrare nelle ZTL ed evitare eventuali blocchi del traffico e il risparmio.

Circa 1 consumatore su 4, invece, preferisce non comperare un veicolo completamente elettrico nei prossimi 6 mesi. Il 28% degli intervistati hanno paura di una tecnologia non ancora sufficientemente affidabile mentre il 26% per il prezzo maggiore rispetto alle vetture a benzina, diesel, metano e GPL. Secondo lo studio condotta da Quintegia, inoltre, 3 italiani su 4 preferiscono acquistare vetture ibride, esattamente il 55% probabilmente e il 20% certamente.

Infine, per quanto concerne le alimentazioni tradizionali, il 56% sceglie la benzina, il 41% il diesel (mentre il 36% no), il 47% il metano con “certamente no” e il 28% con “probabilmente no” e il GPL con 43% e 25%, rispettivamente.