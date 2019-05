Fiat Argo in calo in Brasile nella prima metà di maggio

Chiusa la prima quindicina di maggio, in Brasile il più grande perdente nella classifica delle vendite di auto è la Fiat Argo. Di contro la Volkswagen Polo ha fatto bene. I dati provengono dalla National Federation of Automotive Vehicle Distribution (Fenabrave). Dal suo lancio nel novembre 2017, Volkswagen Polo si è posizionato sempre davanti a Fiat Argo nelle vendite. Il modello della casa italiana ha fatto il suo debutto sul mercato brasiliano nel maggio dello stesso anno.

Ma nel 2019 la storia è stata diversa. Nei primi quattro mesi dell’anno, Fiat Argo ha preceduto il principale rivale nel numero di vendite. Tuttavia, a maggio si sta verificando un fenomeno opposto. Polo, che ad aprile è uscita dalla top ten collocandosi al 12 ° posto, sembra adesso in grado di tornare in top ten. Dopo la prima metà di maggio infatti il veicolo di Volkswagen si trova al decimo posto con 2.587 unità vendute.

Invece Argo ha perso diverse posizioni nella classifica. Se ad aprile era stata la sesta auto più venduta, adesso si trova attualmente al 13 ° posto con 2.432 immatricolazioni. Vedremo dunque se nella seconda metà del mese la vettura del brand Fiat sarà in grado di rimontare e tornare nuovamente nella top ten delle auto più vendute in Brasile superando per l’ennesima volta in questo 2019 Volkswagen Polo.