Ferrari 599: una speciale one-off in vendita negli Stati Uniti

La Ferrari 599 è una delle auto più belle realizzate da Maranello. Assieme al design senza tempo e al potente motore V12 presente sotto il cofano, questo esemplare del 2008 ha ricevuto qualche modifica a livello estetico. Si tratta di uno dei soli 20 esemplari con cambio manuale della Ferrari 599 ad essere stati importati negli Stati Uniti.

La Supercar del cavallino rampante è stata rispedita nel 2011 in Italia per una riprogettazione con l’obiettivo di ottenere un look più vicino ai primi concept creati. Il processo di riprogettazione è durato due anni e ha visto l’adozione di nuovi paraurti anteriori e posteriori, fari frontali e altro ancora. Praticamente, abbiamo di fronte una Ferrari 599 come se fosse appena uscita dalla fabbrica.

Ferrari 599: disponibile all’acquisto negli Stati Uniti un esclusivo esemplare della Supercar

Nota di merito va ai cerchi in alluminio che sembrano molto simili a quelli usati sulla più moderna 812 Superfast. Riportiamo anche che la nuova carrozzeria di questa sorta di facelift è completamente in fibra di carbonio.

Pure la combinazione di colori è particolare. Il colore Alfa Romeo Blu Inverno della carrozzeria e gli interni Poltroon Rau sono un omaggio alla Ferrari 250 SWB California Spyder del 1961 con telaio n°2561GT.

La Ferrari 599 in questione ha percorso appena 7816 km ed è stata immatricolata originariamente nel 2008. Ora, la vettura può essere acquistata presso la concessionaria Miller Motorcars di Greenwich, nel Connecticut.