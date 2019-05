Fiat festeggia 100 anni in Spagna con sconti fino al 40% sui veicoli in ‘stock’

Fiat quest’anno celebra 120 anni dalla sua fondazione e 100 anni da quando le sue auto vengono commercializzate in Spagna. Per questo sono previste una serie di iniziative in Spagna tra cui anche sconti significativi ai propri clienti fino al 40% sui veicoli in magazzino. Inoltre ai clienti che acquistano un’auto vengono dati fino a 10 anni di garanzia. Lo sbarco della Fiat in Spagna, con la fondazione di Fiat Hispania, risale al 14 agosto 1919 a Madrid. Un’azienda creata con un capitale di 500.000 pesetas (3.000 euro) e che è stata mantenuta per 60 anni. Nel 1926 offriva già un catalogo con cinque modelli e, nel decennio successivo, la sua quota di mercato raggiunse il 10% tra i principali marchi importati.

Dopo la paralisi della guerra civile, tra il 1950 e il 1970, sono stati venduti circa 5,5 milioni di automobili dalla principale casa italiana in Spagna, con modelli di successo come Fiat 500, 124 o 131. Nel 1986, la società cambiò il nome in Fiat Auto España, mentre nel 2007 arriva il nome Fiat Group Automobiles Spagna, qualche anno prima della grande fusione del gruppo a livello mondiale da cui nasce l’attuale FCA Spagna che raggruppa i marchi: Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Fiat Professional, Jeep e Mopar.

Nel 2018, la casa italiana ha concluso il sesto anno consecutivo di crescita con 58.607 unità immatricolate, in aumento del 7,8% rispetto al 2017. La 500 con 22.587 unità (+ 29,5% rispetto al 2017) ha avuto un ruolo eccezionale, dominando il segmento urbano e posizionandosi nella classifica generale tra i best seller del mercato spagnolo.