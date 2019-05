Crescono car sharing e noleggio ma gli italiani preferiscono ancora l’auto di proprietà

Dallo studio sui consumatori fatto da Quintegia sulla mobilità del futuro è emerso che il car sharing e il noleggio sono sempre più apprezzati dagli italiani, anche se preferiscono ancora avere un’auto personale, acquistata per lo più tramite finanziamento.

Secondo la ricerca, presentata nell’ambito dell’Automotive Dealer Day a Verona, il 39% degli italiani si aspetta un aumento di noleggio, car sharing e mezzi pubblici, con circa il 49% che prevede di usare delle formule di car sharing in futuro. Tuttavia, il 46% degli italiani preferisce avere un’auto di proprietà anziché optare per la mobilità condivisa, in particolare dalle donne con il 51%.

Quintegia: sempre più italiani sono interessati al noleggio e al car sharing

La ricerca fatta da Quintegia rivela, poi, che solo il 13% degli automobilisti italiani ha un brand preferito mentre il 40% sceglie la vettura in base alle caratteristiche proposte. Per quanto riguarda i metodi di acquisto, il 60% usa il finanziamento per acquistare una vettura: più nello specifico, il 55% preferisce le formule tradizionali mentre il 45% quelle che consentono di decidere se tenere o cambiare l’auto alla scadenza del finanziamento. Il 41%, invece, opta per l’acquisto dell’auto pagando in un’unica soluzione.

Il leasing interessa solo al 5% degli italiani mentre il noleggio a lungo termine al 27%. Secondo l’indagine svolta da Quintegia, il 34% degli automobilisti italiani si ritiene abbastanza informato sulle modalità del noleggio a lungo termine mentre il 10% sarebbe informatissimo.

Al contrario, il 38% è poco informato mentre il 18% non sa proprio nulla. Infine, il 60% degli automobilisti italiani preferisce optare per le soluzioni complete che includono bollo, assicurazione, manutenzione e altri servizi simili assieme all’auto nuova pagando un canone fisso mensile.