Ram 1500 Rebel 2019 trasformato nel modello TRX con motore Hellcat

Il Ram 1500 Rebel è uno dei pick-up di medie dimensioni più potenti ed interessanti presenti sul mercato ed è una valida alternativa al popolare Ford Raptor. Dato che Ram sta lavorando sulla versione TRX del suo Rebel da 707 CV, è possibile sostituire senza problemi il motore Hemi V8 con l’Hellcat di Dodge.

Un membro del forum 5thGenRams non ha voluto attendere il lancio ufficiale del nuovo pick-up e per questo ha deciso di modificare il suo Ram 1500 Rebel con l’aiuto di America’s Most Wanted 4×4, un tuner molto popolare presente a Holly, nel Michigan.

Ram 1500 Rebel: ecco una versione realizzata “in casa”

L’intera procedura non è stata affatto semplice però. Il team ha dovuto spostare il filtro dell’olio, aggiornare il sistema di alimentazione e altro ancora. Trovate varie foto e video su Instagram. Oltre all’implementazione del motore Hellcat, lo speciale one-off dispone di un pacchetto widebody di Fiberwerx che include dei parafanghi più larghi di 10 cm realizzati in fibra di carbonio.

Anche gli pneumatici sono stati cambiati con dei Nitto Ridge Grabblers da 37” mentre la base del cassone è ora più larga di 10 cm. Ci sono anche dei cerchi Method 701 Trail Series. Un altro ritocco estetico apportato su questo Ram 1500 Rebel riguarda l’adozione di decalcomanie Rebel Supercharged.

È difficile fare una stima del denaro speso da DieselDak per dare vita a questo particolare pick-up. Sappiamo, però, che il Ram 1500 Rebel 2019 parte da 44.240 dollari per la versione con trazione posteriore mentre il motore Hellcat di Dodge costa 16.800 dollari.