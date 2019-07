Villeneuve: “Leclerc ha un potenziale enorme, a patto che non si lasci prendere dal panico”

Charles Leclerc ha fatto una grande impressione durante il weekend in Bahrain e sta rubando i cuori di molti tifosi di Formula 1 in questa stagione. Secondo Jacques Villeneuve, il Monegasco ha un potenziale enorme, a condizione che non si lasci prendere dal panico. Nelle scorse settimane, molti appassionati ed esperti hanno difeso il giovane pilota criticando aspramente gli ordini di squadra imposti dalla Ferrari per proteggere il compagno di squadra Sebastian Vettel. “Non lo vedo come il nuovo Senna o il nuovo Gilles Villeneuve, non funziona in questo modo. Ma riceve molta protezione dalla Ferrari e anche da giornalisti e fan. Tutti vogliono che vinca e questo gli dà un sacco di energia “, ha detto Villeneuve.

“Lavora anche con Nicholas Todt e con Jock Clear, il secondo è stato il mio ingegnere nel 1997. Ha le persone giuste intorno a sé per stare calmo. Se non si lascia prendere dal panico, ha un grande potenziale. ” Villeneue ritiene che Leclerc non abbia l’obbligo di vincere e battere immediatamente Vettel. “Vettel ha vinto quattro campionati del mondo ed è esprto. Ma Charles Leclerc è molto veloce, amo la sua personalità e ha un potenziale enorme, ma dobbiamo dargli tempo. ” “Sarà con la Ferrari per molti anni a venire. Dobbiamo rimanere calmi, abbiamo messo troppa pressione su di lui e questo non è necessario “, secondo il campione del mondo del 1997.

