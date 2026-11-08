Fiat Qubo L, a novembre 2026 sconti fino a 4.400 euro e rate da 249 euro

A novembre la Fiat Qubo L è protagonista di una promozione molto interessante. Il suo prezzo infatti è stato ridotto a 19.950 euro. Questo per chi decide di acquistare il modello attraverso finanziamento e rottamazione di un veicolo fino a Euro 4. L’offerta, al momento, vale fino al 26 novembre 2026 e riguarda la versione Pop con motore a benzina, che di listino costa 24.350 euro.

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Fiat Qubo L, come si paga con l’offerta di novembre

Il finanziamento prevede innanzitutto un anticipo di 2.762 euro, a cui seguono 35 rate da 249 euro. Alla scadenza, chi sceglie di tenere l’auto versa la rata finale di 13.559 euro. Il TAN fisso è dell’8,99 per cento e il TAEG dell’11,7 per cento.

Fiat Qubo L in allestimento Pop dispone del motore 1.2 da 110 CV, abbinato al cambio manuale a sei marce. Ricordiamo che la vettura si caratterizza soprattutto per l’ampio spazio interno. Infatti la sua gamma offre una carrozzeria corta da 4,40 metri a cinque posti e una lunga da 4,75 metri, che arriva a sette posti a sedere. Sulla seconda si possono rimuovere i due sedili della terza fila per liberare spazio quando serve più capacità di carico.

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Il nome Qubo risale al 2008, quando Fiat lo scelse per una multispazio compatta. Quel nome è tornato il 9 gennaio 2026 al Salone di Bruxelles, dove il marchio ha presentato la Qubo L e ha annunciato l’arrivo sul mercato ad aprile. Con il nuovo modello Fiat ha ripreso l’idea di una vettura pratica per famiglie e tempo libero, allargando la scelta delle motorizzazioni. Ricordiamo infine che accanto alle versioni a benzina e diesel, la gamma comprende anche una variante completamente elettrica.