Jeep Wrangler 2028, la Scrambler ispira il render della futura Unlimited

Jeep Wrangler Scrambler, presentato al SEMA Show 2026 di Las Vegas, funge da punto di partenza per un render della futura Wrangler. AutoYa ha colto l’occasione per realizzare una ricostruzione digitale della variante a quattro porte “Unlimited”. Il video mostra la carrozzeria e propone anche un’ipotesi per gli interni.

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Nuova Jeep Wrangler: due scenari ipotizzati da AutoYa per il 2028

Lo Scrambler mostrato al SEMA richiamava direttamente la storia di Jeep: il CJ-8 era un fuoristrada a passo lungo dotato di un cassone aperto dietro l’abitacolo. A Las Vegas, SRT ha riportato in auge questo nome attraverso un concept, presentato nell’ambito delle novità Mopar. La sua trasformazione in un rendering evolve questo approccio, delineando un possibile modello di serie.

Per il 2027, AutoYa prende in considerazione due scenari. Il primo prevede il lancio di una nuova generazione, indicata nel video con la sigla “JM”. Il secondo scenario ipotizza un ulteriore restyling dell’attuale serie JL, che ne prolungherebbe il ciclo di vita fino al model year 2029.

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Queste riflessioni si inseriscono in una fase in cui Jeep sta rinnovando gran parte della propria gamma negli Stati Uniti. Il marchio ha infatti già presentato i modelli Compass, Gladiator, Wrangler e Cherokee per il model year 2027. Tra le novità più recenti figurano il “Gladiator Tire Launch Edition”, dotato di pneumatici da 35 pollici, e il “Wrangler Switchback”, quest’ultimo rappresenta il capitolo conclusivo della serie “Twelve 4 Twelve”, una linea di edizioni limitate che ha accompagnato il modello nel corso dell’ultimo anno.

Inoltre, Jeep è stata nominata veicolo 4×4 ufficiale per Moab, nello Stato americano dello Utah. Questi lanci rientrano nel tentativo di colmare il divario rispetto a Ram, un marchio che, all’interno del gruppo Stellantis, ha ormai superato Jeep sul mercato statunitense.

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Nel design, il richiamo allo Scrambler è evidente soprattutto nel frontale: AutoYa ha ridisegnato la classica calandra a sette feritoie, abbinandola a nuovi gruppi ottici. I passaruota sono messi in risalto da ruote di grandi dimensioni e pneumatici fuoristrada. La vista laterale rivela le proporzioni del modello “Unlimited”, caratterizzato da una carrozzeria dalle linee nette. Al posteriore, i gruppi ottici a LED sono stati oggetto di modifiche. Le immagini mostrano, inoltre, diverse colorazioni per la carrozzeria.

All’interno, il designer ha mantenuto l’impostazione della plancia dell’attuale Wrangler, concentrando gli interventi sulla zona davanti al conducente e sulla console centrale. Il volante presenta forme più spigolose, mentre il quadro strumenti è ora completamente digitale. Lo schermo del sistema di infotainment è stato ingrandito e i comandi del climatizzatore, di tipo fisico, sono integrati nella console centrale.