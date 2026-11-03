Nuova Peugeot 308, verde acido e artigli: il render che dà al Leone un volto più cattivo

La nuova Peugeot 308 si rinnova in questa interpretazione di Sezer Design. Il creatore digitale ha recentemente condiviso sui social media un rendering che immagina una compatta dall’aspetto più aggressivo, caratterizzata in particolare dal frontale e dalla colorazione della carrozzeria in verde acido. Si tratta di un progetto indipendente, non legato ai piani ufficiali di Peugeot.

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Un render immagina così lo stile della futura Peugeot 308

Il frontale è basso e largo, attraversato da una sottile striscia luminosa. Ai lati spiccano tre “artigli” verticali, mentre un ampio pannello nero centrale ospita l’emblema del Leone. Il cofano presenta linee nette e marcate, e il paraurti integra uno spoiler inferiore scuro: dettagli che conferiscono all’auto un carattere sportivo, senza però sfociare nell’estremo.

Di profilo, il design rivela un tetto nero, maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria e grandi cerchi bicolore. Le fiancate scolpite donano alla vettura un aspetto visivamente più leggero, mentre il posteriore ripropone la firma luminosa a tre artigli, collegata da una fascia scura. All’interno, Sezer Design mantiene l’impostazione “i-Cockpit”, arricchita da un’illuminazione ambientale verde, sedili dai toni chiari, un quadro strumenti digitale e un touchscreen centrale posizionato sopra una fila di comandi fisici.

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La storia della 308 comincia nel 2007, quando raccoglie l’eredità della 307. La seconda generazione arriva nel 2013 e conquista il premio Auto dell’Anno 2014; la terza debutta nel 2021, portando al lancio il nuovo scudetto Peugeot. Un percorso che ha affiancato alla berlina la station wagon SW, particolarmente importante per le famiglie e le flotte.

Sul fronte delle vendite nel 2026, i dati PFA e AAA Data attribuiscono alla Peugeot 308 21.521 immatricolazioni in Francia tra gennaio e ottobre, con una quota dell’1,6 per cento. Il modello occupa il quindicesimo posto nella classifica generale. Stellantis, nel bilancio pubblicato il 2 novembre, lo indica inoltre come leader del proprio segmento sul mercato francese.

Le novità concrete riguardano il restyling già presentato, con frontale ridisegnato, firma luminosa aggiornata ed emblema illuminato. La gamma comprende Hybrid da 145 CV, plug-in hybrid da 195 CV, diesel BlueHDi da 130 CV ed elettrica da 156 CV. Quest’ultima raggiunge fino a 450 chilometri di autonomia WLTP. Tra gli aggiornamenti illustrati al Salone di Parigi figurano inoltre gli allestimenti Allure Plus e GT Plus, con accesso senza chiave e sensori di parcheggio anteriori sul primo, assistenza autostradale sul secondo allestimento.