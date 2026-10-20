Jeep Avenger supera quota 300.000 ordini: le elettrificate valgono già il 60% delle vendite

Jeep Avenger ha raggiunto il traguardo dei 300.000 ordini dal suo debutto nel 2023. Si tratta di un risultato significativo per un modello che ha aperto il marchio a un nuovo pubblico: automobilisti alla ricerca di un veicolo compatto per l’uso quotidiano. Il termine di paragone resta la Renegade, che nel corso del suo intero ciclo di vita ha totalizzato 610.000 ordini, all’interno dello stesso ambito commerciale.

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A sostenere la crescita sono soprattutto le motorizzazioni elettrificate, che valgono circa il 60 per cento delle vendite. Una quota che comprende soluzioni diverse e racconta quanto conti, per i clienti, poter scegliere l’alimentazione più adatta alle proprie abitudini.

Jeep Avenger, cosa cambia con l’aggiornamento e quali versioni si possono scegliere

Progettata e costruita in Europa, Jeep Avenger ha avvicinato al marchio Jeep automobilisti che, altrimenti, si sarebbero forse rivolti altrove. L’azienda segnala, tra i propri acquirenti, una quota significativa di donne con meno di quarant’anni: un segmento che apprezza le dimensioni compatte, senza per questo dover rinunciare a un aspetto esterno dall’impronta robusta.

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Il rinnovamento arrivato a maggio ha aggiunto contenuti utili nell’uso quotidiano. I fari a matrice di LED aiutano nella guida notturna, mentre una telecamera anteriore supplementare consente di ricreare sullo schermo centrale una visuale dall’alto a 360 gradi. Tornano comodi quando si parcheggia in uno spazio stretto o si deve capire quanto sia vicino un ostacolo.

All’interno, Jeep ha aggiornato i rivestimenti e le finiture, migliorando al contempo la qualità tattile delle superfici. Il selettore Selec-Terrain è stato rivisto e sono state introdotte nuove opzioni cromatiche ispirate alla natura: Bamboo e Forest. Secondo il produttore, entrambe le tonalità sono state accolte positivamente.

Rimangono invariati gli elementi funzionali, come i rivestimenti protettivi della carrozzeria e i fari incassati, pensati per limitare i danni in caso di piccoli urti. Gli sbalzi ridotti e l’elevata altezza da terra agevolano, inoltre, la guida su terreni irregolari. L’iconica griglia a sette feritoie è ora dotata di retroilluminazione a LED.

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La scelta parte dal benzina con cambio manuale e comprende e-Hybrid, elettrica e 4xe. La prima elettrica Jeep dichiara fino a 400 chilometri di autonomia, mentre la 4xe offre trazione integrale e 145 CV, con un motore elettrico dedicato all’asse posteriore. Il Selec-Terrain è di serie anche sulle versioni a trazione anteriore, affiancato dal controllo della velocità in discesa.

Gli allestimenti disponibili sono Longitude, Altitude, Summit e la serie speciale 85th Anniversary. Per Avenger 4xe la gamma comprende invece Upland, Overland e 85th Anniversary. Tra le dotazioni tecnologiche figurano anche i sistemi di assistenza alla guida di livello 2.