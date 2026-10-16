Alfa Romeo Cuorerosso conquista Jeremy Clarkson: bastano quattro parole per fare felici gli alfisti

“Quella nuova Alfa. Wow.” A Jeremy Clarkson sono bastate poche parole per commentare Alfa Romeo Cuorerosso, ma sufficienti a scatenare subito un acceso dibattito tra i numerosi fan del marchio. Il giornalista, noto per Top Gear e The Grand Tour, ha espresso il suo apprezzamento per il prototipo, attraverso il quale la casa automobilistica italiana comunica la propria visione del futuro della sportività. Si tratta di un progetto che punta a colpire innanzitutto per il design, ancor prima di prendere in esame le specifiche tecniche.

Advertisement

Alfa Romeo Cuorerosso: proporzioni da Gran Turismo e richiami alla tradizione

Il legame tra Clarkson e Alfa Romeo è ben noto; nel corso degli anni, il presentatore ha spesso riconosciuto alle auto italiane un fascino particolare, che non può essere spiegato soltanto in termini di cavalli, accelerazione o velocità massima. La Cuorerosso sembra inserirsi perfettamente in questo contesto, sfoggiando una presenza visiva che attinge ai canoni stilistici della tradizione senza limitarsi a una semplice riproposizione.

La sua osservazione resta un’impressione iniziale, ben distinta dal giudizio che potrebbe scaturire da una prova su strada vera e propria. Ciononostante, si tratta di una reazione significativa per un veicolo concepito, in parte, proprio per verificare come il pubblico percepisca Alfa Romeo all’interno di un nuovo linguaggio stilistico.

Advertisement

La Cuorerosso presenta le proporzioni di una Gran Turismo 2+2: è lunga circa 4,70 metri, larga 1,98 metri e alta appena 1,33 metri, con un passo di 2,93 metri. Il cofano lungo, l’abitacolo arretrato e i passaruota posteriori pronunciati definiscono una silhouette bassa e muscolosa; un design in cui ogni elemento comunica chiaramente la sua vocazione sportiva.

Il frontale integra il caratteristico “Scudetto” e propone una rivisitazione contemporanea del “Trilobo”, mentre la “coda tronca” rende omaggio al passato agonistico di Alfa Romeo. La carrozzeria è rifinita nella colorazione “Liquid Ink Red”, una tonalità di rosso che varia in profondità a seconda della luce. La filosofia promossa dal marchi, definita “Bellezza Necessaria”, mira a conferire significato alle forme e ai dettagli, eliminando tutto ciò che è considerato superfluo.

Advertisement

Degna di nota è anche la configurazione a quattro porte, caratterizzata da portiere posteriori con apertura controvento. L’abitacolo ospita quattro sedili singoli: una soluzione pensata per coniugare l’estetica di una coupé con una maggiore accessibilità alla parte posteriore. Si tratta di una scelta di grande impatto visivo, che riflette al contempo una possibile modalità di fruizione dell’auto.

Un motore V6 ibrido tra le caratteristiche del prototipo

Le specifiche tecniche sostengono questa visione progettuale. Tra le configurazioni proposte per il prototipo figura un motore V6 ibrido biturbo da 2,9 litri, abbinato al sistema di trazione integrale Q4. Il pacchetto è completato da freni carboceramici, sospensioni pneumatiche e un sistema “steer-by-wire”, in cui i comandi dello sterzo vengono gestiti elettronicamente.

Tuttavia, tali caratteristiche rappresentano il concept e le possibilità esplorate dai designer. La “Cuorerosso” funge da manifesto stilistico e tecnologico; le soluzioni adottate non costituiscono una promessa riguardo alla dotazione che verrà effettivamente proposta su un futuro modello di serie.

Advertisement

Il progetto offre piuttosto una chiave di lettura per comprendere le ambizioni di Alfa Romeo, delineando una gamma “multi-energia” in cui motori a combustione interna ed elettrificazione possono essere declinati in modi differenti. Resta da vedere quali elementi confluiranno concretamente nei veicoli di produzione: dalle proporzioni e i dettagli della carrozzeria fino alle scelte meccaniche. Nel frattempo, l’obiettivo principale appare raggiunto: catturare l’attenzione e far parlare di Alfa Romeo. A confermarlo è stato l’entusiasmo di Jeremy Clarkson, che ha riassunto le proprie impressioni senza bisogno di lunghi discorsi.