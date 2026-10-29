Stellantis porta il design in un podcast: Ralph Gilles racconta le storie dietro le auto

Come si passa da uno schizzo iniziale a un’auto pronta per la produzione? E quanto incidono le esperienze personali dei designer stessi? Stellantis esplora questo tema in “Car Concepts with Ralph Gilles”, un nuovo video-podcast settimanale al debutto oggi, 29 ottobre. Condotta dal Chief Design Officer del gruppo, la serie propone conversazioni incentrate su automobili, arte e creatività.

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Stellantis lancia Car Concepts: Ralph Gilles incontra figure chiave del design

Il concept nasce dal desiderio di Gilles di ricreare l’atmosfera di una chiacchierata tra amici in un garage. Le automobili diventano il punto di partenza per discutere delle persone che le hanno immaginate, sviluppate e portate sul mercato, esplorando le ispirazioni e le esperienze di vita che hanno plasmato il loro lavoro.

Ogni episodio vede la partecipazione di designer, ingegneri, dirigenti e creativi che raccontano il proprio percorso professionale. Il racconto spazia tra veicoli del passato, del presente e del futuro, ripercorrendo le varie fasi del processo creativo ed esaminando come le nuove tecnologie e gli strumenti digitali stiano trasformando la professione.

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Gli episodi sono registrati presso lo storico stabilimento Stellantis in Conner Avenue, a Detroit. Le interviste si svolgono in una cornice che vede protagonisti veicoli sia classici che contemporanei: un’ambientazione perfettamente in linea con un programma pensato per offrire al pubblico uno sguardo dietro le quinte dell’industria automobilistica.

Il podcast si rivolge agli appassionati, ma anche a studenti e designer emergenti in cerca di consigli da parte di professionisti affermati. È pensato inoltre per chi nutre un interesse per il design al di fuori del settore automotive, così come per gli stakeholder del comparto, dai fornitori ai partner commerciali.

Gilles porta davanti alla telecamera una carriera iniziata nel 1992, quando è entrato per la prima volta in azienda in qualità di designer. Oggi supervisiona il design globale per i quattordici marchi automobilistici di Stellantis ed è membro dello Stellantis Leadership Team. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto ruoli di vertice in Dodge, SRT e Motorsport, oltre a gestire le attività di design in Nord America.

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Il suo legame con il mondo dell’auto si estende anche alla partecipazione a competizioni come il Targa Newfoundland Rally, la Car and Driver One Lap of America e la SRT Viper Cup Series. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di giudice in concorsi d’eleganza, tra cui quelli di Pebble Beach, Amelia Island ed EyesOn Design.

La prima stagione vedrà la partecipazione di Scott Krugger e Gilles Vidal, responsabili del design di Stellantis, rispettivamente per il Nord America e per la regione europea allargata, oltre a Bob Lutz, Cristy Lee, Garrett Reed e Gorden Wagener. Ulteriori ospiti verranno annunciati nel corso della stagione; i nuovi episodi saranno pubblicati ogni giovedì per tutto il 2026.