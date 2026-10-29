Fiat Topolino, novità per gli USA: arriva la Open Air e debutta un esemplare ispirato agli yacht

Fiat Topolino prepara il modello 2027 per gli Stati Uniti, aggiungendo colori, tecnologia e una nuova versione con tetto apribile. L’annuncio arriva dopo una prima risposta commerciale che il marchio giudica superiore alle aspettative: secondo FIAT, diversi concessionari hanno già esaurito le assegnazioni iniziali del modello 2026. Non sono stati comunicati, però, i volumi complessivi delle vendite registrate.

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Fiat Topolino 2027: nuovi colori, versione Open Air e omologazione LSV negli Stati Uniti

Tra le novità figurano le colorazioni esterne “Coral Orange” e “Moon Grey”, oltre a un nuovo quadro strumenti digitali a colori. Alla Topolino standard e all’allestimento “Dolce Vita” si aggiunge la versione “Open Air”, che abbina una carrozzeria a due porte a un tetto in tessuto ripiegabile.

Andrew Waterhouse, responsabile FIAT Nord America, lega l’ampliamento della gamma all’accoglienza ricevuta dal modello. L’obiettivo è offrire più possibilità di personalizzazione e rendere la piccola elettrica utilizzabile in un maggior numero di situazioni attraverso la classificazione LSV, Low-Speed Vehicle.

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Il marchio ha annunciato un kit di conversione gratuito per gli attuali proprietari, destinato a consentire l’omologazione stradale della loro Topolino come veicolo a bassa velocità. I modelli 2027 arriveranno in concessionaria già certificati secondo questa classificazione.

La presentazione di questi aggiornamenti è avvenuta in una cornice esclusiva: durante la giornata inaugurale del Fort Lauderdale International Boat Show, FIAT ha organizzato un evento a bordo di uno yacht Sanlorenzo SX100, esponendo una Topolino realizzata in collaborazione con il cantiere navale italiano.

Fiat Topolino introduces a new body style, the Topolino Open Air, and two new colors for 2027.

Questo esemplare unico presenta interni ispirati al design nautico, con l’impiego di tessuti pregiati e materiali naturali per sedili, plancia e tetto ripiegabile. Completano l’allestimento cinture personalizzate, inserti in vera pelle naturale e pavimenti in legno nautico, ispirati ai ponti in teak degli yacht Sanlorenzo.

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Sul fronte dei riconoscimenti, Topolino è stata inserita da TIME tra le migliori invenzioni del 2026 nella categoria design. Green Car Journal le ha inoltre assegnato il titolo di “Neighborhood Green Car of the Year 2027”, premiandone l’impostazione pensata per gli spostamenti locali.

La stessa testata ha anche nominato la Fiat 500e “Urban Green Car of the Year 2027”, mettendone in risalto la maneggevolezza e la facilità di utilizzo nei contesti metropolitani. Infine, tra gli accessori annunciati figura “Monsterlino”, un sistema audio portatile sviluppato in collaborazione con Monster.

Si tratta di diffusori stereo Bluetooth che si agganciano magneticamente al veicolo e si collegano allo smartphone dell’utente, consentendo di ascoltare musica anche al di fuori dell’auto. Sarà presto disponibile per l’acquisto online tramite il sito ufficiale di FIAT negli Stati Uniti.