Lancia HF, 300 CV e trazione posteriore: il concept che riaccende la voglia di una compatta sportiva

Come potrebbe essere una piccola Lancia sportiva, se lasciassimo correre libera l’immaginazione? Luigi Lumia ha provato a darle una forma con la “HF”, un concept recentemente presentato e condiviso sui social media. L’autore, un digital creator indipendente, è partito da alcuni schizzi, disegnando a mano gli esterni e gli interni, per poi utilizzare l’intelligenza artificiale nella generazione delle immagini finali.

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Lumia ci tiene a precisare: non si tratta né di una nuova Delta né di una nuova Ypsilon. È semplicemente la “HF”, una vettura compatta che si collocherebbe a cavallo tra il segmento B e il segmento C. Nelle intenzioni dell’autore, misura 4,20 metri in lunghezza, 1,85 metri in larghezza e poco meno di 1,40 metri in altezza.

La carrozzeria bianca mette in risalto le proporzioni dell’auto: tetto ribassato, ruote di grandi dimensioni e un’impronta a terra ampia. Sul frontale, il classico scudetto Lancia è integrato in una calandra dallo stile tradizionale, affiancato da fari sottili che emettono una luce azzurrina. Le prese d’aria inferiori e lo splitter anteriore conferiscono un carattere aggressivo, senza appesantire il design.

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Di profilo, l’auto presenta una configurazione a tre porte, maniglie a filo carrozzeria e fiancate pulite ed essenziali, meno scolpite rispetto al precedente concept di Delta realizzato dallo stesso designer. I cerchi bicolore richiamano le pale di una turbina e lasciano intravedere le pinze dei freni rosse. Il badge “HF” sui parafanghi anteriori e il logo Lancia sui montanti posteriori completano la vista laterale.

Al posteriore, uno spoiler si protende dal tetto sopra il lunotto. I sottili gruppi ottici sono collegati da un elemento che riporta la scritta Lancia, mentre più in basso trovano posto un diffusore scuro e un doppio terminale di scarico circolare.

All’interno, l’abitacolo coniuga schermi digitali e comandi di stampo tradizionale. Spiccano tre strumenti circolari disposti verticalmente, tasti fisici, un orologio analogico e una leva del cambio sormontata da un pomello in metallo.

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Cuciture rosse e finiture effetto carbonio completano l’impostazione sportiva dell’insieme. Per quanto riguarda la meccanica, Lumia ipotizza un gruppo propulsore ibrido turbo da 1,6 litri, con una potenza complessiva di 300 CV e trazione posteriore; si tratta tuttavia di specifiche puramente concettuali, prive di un concreto riscontro a livello industriale.

La Delta, nel frattempo, rimane in una situazione di incertezza. Lancia sta lavorando in stretta sinergia con Fiat sotto la guida di Arnaud Belloni, concentrando le priorità sui modelli Ypsilon e Gamma. Sebbene il dirigente abbia lasciato intendere la possibilità di realizzare serie limitate ispirate a icone del passato, non è stato approvato alcun progetto specifico. Al momento, non esiste una tempistica certa per una nuova Delta destinata alla produzione.