Alfa Romeo Junior Hybrid: prezzo più basso di sempre a novembre 2025 grazie alla promozione

A novembre 2025 Alfa Romeo Junior, nella sua versione Hybrid, raggiunge livelli di convenienza mai visti fino ad oggi. Secondo il sito ufficiale della casa automobilistica del biscione, la Junior 1.2 145CV Hybrid eDCT6, in allestimento base, ha un prezzo di listino di 30.750 euro, ma grazie alle promozioni attive a novembre 2025 è acquistabile a soli 24.950 euro. Parliamo di uno sconto di 5.800 euro, un ribasso significativo per un veicolo di questa categoria. L’offerta prevede un finanziamento Stellantis e la permuta del vecchio veicolo, con anticipo di 5.940 euro, 35 rate mensili da 145 euro (TAN fisso 7,99%, TAEG 10,05%) e una rata finale pari al valore futuro garantito della vettura, fissata a 19.400,5 euro.

Advertisement

Con finanziamento sarà possibile acquistare Alfa Romeo Junior Hybrid ad un prezzo di 24.950 euro

Interessante anche la versione Q4 di Alfa Romeo Junior con trazione integrale Hybrid: il prezzo di listino di 35.250 euro scende a 29.450 euro con permuta e finanziamento. In questo caso l’anticipo è di 5.640 euro, le 35 rate mensili ammontano a 199 euro e la rata finale a 23.362 euro. Non mancano poi le edizioni speciali. La Junior Milano-Cortina, dedicata ai Giochi Olimpici Invernali 2026, è disponibile in versione elettrica a 41.830 euro, con anticipo di 12.982 euro e 35 rate da 199 euro. Questa versione prevede dettagli esclusivi come cerchi in lega da 18 pollici, logo dedicato sul montante B e sedili riscaldati con inserti in Alcantara. Anche l’allestimento Hybrid Milano-Cortina è scontato a 33.565 euro, mentre la Q4 Milano-Cortina passa da 38.250 euro a 36.505 euro.

Tutte le versioni in promozione riguardano il modello aggiornato con il pacchetto MY26, presentato a settembre 2025, confermando che l’Alfa Romeo Junior continua a combinare stile, tecnologia e convenienza per conquistare gli automobilisti italiani.