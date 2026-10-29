Stellantis, accordi con Michelin e Continental: più scelta nelle concessionarie in Brasile

Stellantis sta ampliando la propria offerta di pneumatici nella rete di concessionari in Brasile. Grazie a partnership con Michelin e Continental, i clienti di Citroën, Fiat, Jeep, Leapmotor, Peugeot e Ram avranno accesso a un catalogo più vasto per la sostituzione degli pneumatici.

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Stellantis rafforza il catalogo pneumatici per i clienti dei suoi marchi in Brasile

L’iniziativa riguarda il mercato brasiliano e mira a soddisfare svariate esigenze: dai piccoli veicoli per l’uso quotidiano a SUV, pick-up e mezzi commerciali. L’offerta comprende anche soluzioni per auto premium e sportive.

Michelin entra nel programma con un portafoglio di 35 articoli, distribuiti su nove linee di prodotto. Le misure disponibili interessano cerchi da 15 a 19 pollici. Stellantis segnala in particolare l’aggiunta di 18 nuovi articoli Michelin al catalogo commercializzato dalla propria rete sul territorio brasiliano.

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La gamma comprende modelli come Primacy (disponibile in tre varianti), Energy XM2+, Agilis 3, X LT A/S, LTX Force, Latitude Sport 3 e Pilot Super Sport. Si tratta di una selezione pensata per svariati utilizzi, che rispecchia la diversità dei veicoli assistiti presso le concessionarie del gruppo.

Il contributo di Continental consiste in 32 articoli distribuiti su sette linee di prodotto. Questa gamma copre dimensioni dei cerchi da 14 a 19 pollici, con alcune opzioni disponibili anche per cerchi da 20 pollici. L’offerta spazia dalle auto compatte e berline ai SUV, pick-up e veicoli commerciali.

Complessivamente, i due portafogli includono 67 articoli. Tale cifra testimonia l’ampiezza della gamma, fermo restando che la scelta dello pneumatico specifico dipende sempre dalle caratteristiche del singolo veicolo, come dimensioni, versione e destinazione d’uso. Grazie a questo ampliamento, la rete di concessionarie è in grado di proporre una maggiore varietà di opzioni, anche per modelli di veicoli molto differenti tra loro.

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Stellantis

Per Stellantis, questa iniziativa rafforza il ruolo delle proprie concessionarie ben oltre la fase di vendita iniziale del veicolo. La sostituzione degli pneumatici entra ora a far parte dei servizi di manutenzione per i quali i clienti possono rivolgersi alla rete autorizzata, che a sua volta offre una scelta di prodotti ancora più ampia.

Gli pneumatici Michelin e Continental saranno venduti presso i punti vendita autorizzati in tutto il Brasile, potendo contare sul supporto specializzato della rete nazionale che rappresenta i sei marchi coinvolti in questo ampliamento del portafoglio di prodotti post-vendita.