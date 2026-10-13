A Saragozza è cominciata la produzione della Leapmotor B10

Nell’occasione del Salone dell’Auto di Parigi, Leapmotor e Stellantis hanno annunciato l’avvio della produzione europea della sempre più apprezzata Leapmotor B10 presso lo stabilimento spagnolo di Saragozza. Dopo mesi di discussioni sull’argomento, il SUV compatto del costruttore cinese comincia a uscire dalle linee produttive dello stabilimento di Figueruelas. Le Leapmotor B10 prodotte a Saragozza saranno destinate ai concessionari europei del Gruppo.

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Un segnale molto interessante per il mercato spagnolo visto che si tratta della prima volta che un veicolo elettrico progettato e sviluppato in Cina viene prodotto su larga scala in Spagna. La decisione del costruttore cinese di avviare la produzione della Leapmotor B10 a Saragozza ricade nel contesto normativo disponibile nell’Unione Europea. L’UE ha infatti imposto dazi compensativi per i veicoli elettrici prodotti in Cina e importati in Europa. In questo modo sulla Leapmotor B10 prodotta a Saragozza vengono meno i costi legati alle tariffe doganali, potendo quindi contare su una polita commerciale rivista e che potrebbe indirizzare indubbi vantaggi alla clientela europea. Una condizione che potrebbe fornire ulteriore risalto a Leapmotor nei confronti dei principali concorrenti.

La Leapmotor B10 è il secondo modello del marchio prodotto in Europa

L’approdo di Leapmotor a Saragozza per l’avvio della produzione del SUV B10 rappresenta il secondo passo di una strategia industriale molto interessante. Il costruttore cinese mette a punto il secondo modello prodotto in Europa dopo la T03 che viene prodotta presso il sito produttivo Stellantis di Tychy, in Polonia, sebbene oggi risulti in una fase di stand-by. A Saragozza Leapmotor trova un’intera filiera già molto ben organizzata e capace di assorbire al meglio le differenze produttive imposte per la gestione del nuovo modello. L’avvio della produzione della Leapmotor B10 ricade allora nell’approccio di produrre in Europa per l’Europa ragionato più volte dal costruttore cinese.

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Allo stesso tempo si può dire che la Leapmotor B10 potrebbe non rappresentare l’unico modello del costruttore cinese ad essere prodotto in Spagna. Pare che entro il 2028 dovrebbe aprirsi la possibilità di ampliare le linee produttive per un altro SUV che potrebbe essere il nuovo B03X. Pare sia pure in valutazione la possibilità di trasferire la proprietà dello stabilimento di Villaverde alla sezione spagnola di Leapmotor. Con l’avvio della produzione in Europa cambia anche la percezione relativa all’assistenza, ai tempi di consegna, all’assistenza tecnica e alla reperibilità dei ricambi. Si riducono quindi quei colli di bottiglia tipici dell’acquisto di veicoli di marchi cinesi ovvero di quelli logistici legati alle spedizioni di veicoli dai porti asiatici. Stellantis ha pure annunciato l’accesso della Leapmotor B10 all’ecosistema Free2Move Charge che permette di accedere a una rete di più di 1 milione di punti di ricarica pubblici in tutta Europa.