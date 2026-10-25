Ferrari Purosangue, quasi 7mila euro di solo superbollo: quanto costa mantenerla davvero

Acquistare una Ferrari Purosangue è solo la prima spesa. Seguono poi tasse, assicurazione, pneumatici e carburante: costi che possono facilmente raggiungere decine di migliaia di euro. Il totale finale, tuttavia, dipende dall’utilizzo del veicolo e dalle coperture scelte; alcune spese non si ripresentano ogni anno e il programma di manutenzione programmata offre un vantaggio significativo.

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Ferrari Purosangue: l’impatto di tasse automobilistiche, assicurazione e carburante

Partiamo dalle imposte. Considerando una potenza a libretto di 533 kW, il superbollo ammonta a 6.960 euro annui, prima delle riduzioni legate all’anzianità. Il calcolo applica 20 euro a ciascun kilowatt oltre quota 185, come previsto dalle regole illustrate dall’ACI.

A questa cifra si aggiunge il bollo regionale. Applicando, a titolo esemplificativo, le tariffe base Euro 6 di 2,58 euro per i primi 100 kW e 3,87 per quelli successivi, si ottengono circa 1.934 euro. Il totale delle due imposte arriva quindi intorno a 8.894 euro, con variazioni territoriali.

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Sulla manutenzione serve invece una precisazione: Ferrari include con la Purosangue il programma Genuine Maintenance per i primi sette anni di vita dell’auto. La manutenzione ordinaria programmata è dunque coperta secondo le condizioni del servizio. Non va aggiunto automaticamente al bilancio un tagliando annuale da migliaia di euro.

L’assicurazione può rappresentare una delle voci di spesa più onerose. Una copertura completa, che includa la protezione contro i danni al veicolo, richiede un preventivo personalizzato. Sebbene ipotizzare una cifra di 8.000 o 9.000 euro possa essere utile ai fini di una simulazione, non si tratta di una tariffa universale; il costo finale dipende infatti da fattori quali il valore assicurato, le franchigie, il luogo di residenza e le specifiche condizioni contrattuali.

Anche gli pneumatici costituiscono una categoria a sé stante. Il costo di un set completo può essere elevato, ma considerarli una spesa fissa annuale sarebbe fuorviante. Fattori come il chilometraggio, lo stile di guida e l’usura determinano il momento in cui è necessaria la sostituzione; di conseguenza, un ipotetico budget di 3.000 euro si riferirebbe esclusivamente all’anno in cui avviene tale sostituzione.

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Per la benzina, Ferrari dichiara un consumo combinato WLTP di 17,3 litri ogni 100 chilometri. Su 10.000 chilometri, assumendo un prezzo di 2 euro al litro, il conto teorico è di 3.460 euro.

Sommando imposte base, una polizza ipotetica da 8.500 euro, pneumatici da 3.000 euro e quel carburante, si arriva a circa 23.854 euro. Restano esclusi finanziamento, leasing, svalutazione, parcheggi ed eventuali interventi non compresi nel programma di manutenzione.