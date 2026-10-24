Nuova Lancia Aurelia, un render trasforma un nome leggendario in un SUV di lusso

La nuova Lancia Aurelia immaginata da Sezer Design porta un nome storico nel mondo dei SUV. Il creatore digitale indipendente nel suo render digitale propone una vettura dalle proporzioni importanti, con un frontale imponente, con una carrozzeria pensata per trasmettere al contempo eleganza e solidità.

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Nuova Lancia Aurelia: calandra imponente e dettagli sportivi in ​​questo rendering

È il frontale a catturare immediatamente lo sguardo. Un’ampia calandra nera, attraversata da listelli verticali, è suddivisa da un elemento luminoso centrale. Al di sopra corre una fascia scura che riporta la scritta “LANCIA”, affiancata da gruppi ottici sottili. I fari si estendono verticalmente lungo i fianchi, mentre il paraurti è caratterizzato da prese d’aria marcate e finiture nere.

La vista laterale della nuova Lancia Aurelia rivela un cofano lungo, passaruota pronunciati e cerchi di grande diametro. Le maniglie delle portiere sono a filo con la carrozzeria, il tetto è scuro e le barre sul tetto sottolineano un’impostazione da SUV. L’ampia superficie vetrata e il portellone quasi verticale suggeriscono un’attenzione alla praticità, sebbene da queste immagini sia impossibile valutare l’effettivo spazio interno.

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Al posteriore ritroviamo i sottili gruppi ottici, dotati di estensioni verticali e collegati visivamente da una fascia che riporta il nome del marchio. Uno spoiler sopra il lunotto e un elaborato paraurti inferiore, rifinito in tonalità scura, conferiscono un tocco sportivo al design complessivo. Le immagini non forniscono indicazioni su motorizzazioni, dimensioni o caratteristiche degli interni.

Il richiamo al nome “Aurelia” riveste un peso notevole nella storia di Lancia. Introdotta nel 1950, fu la prima auto di serie al mondo a montare un motore V6. Alla berlina si affiancarono la coupé B20 GT e la B24, modello chiave nell’epoca d’oro delle spider e delle convertibili italiane. È un nome sinonimo di raffinatezza tecnica, eleganza e una gloriosa eredità nel motorsport.

Oggi, il contesto in cui opera il marchio è mutato. Lancia è confluita in una struttura gestionale più integrata con Fiat all’interno del gruppo Stellantis: Arnaud Belloni è ora a capo di Fiat, Abarth e Lancia, mentre Gaetano Thorel ha esteso le sue responsabilità a livello europeo includendo anche il marchio torinese. L’obiettivo dichiarato è condividere le risorse e migliorare l’efficienza, preservando al contempo l’identità distintiva di ciascun marchio.

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La priorità commerciale resta il consolidamento dei modelli Ypsilon e Gamma. Al Salone dell’Auto di Parigi, Belloni ha inoltre accennato all’ipotesi di realizzare veicoli in edizione limitata, piccoli, eleganti e sportivi, precisando tuttavia che tali concept si trovano ancora in una fase iniziale di sviluppo.